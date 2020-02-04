В Челябинске закрыли на карантин более 20 школ

В Челябинске на карантин закрыли более 20 школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, сегодня состоится заседание городского штаба по гриппу, которой должен решить вопрос о всеобщем карантине для образовательных учреждений Челябинска.

Пока же учебный процесс приостановлен в 729 классах, целиком закрыты 24 школы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.02.20

В Карталинском районе возобновили конкурс по выборам главы. / На Южном Урале ожидаются сильные осадки. / «Народ очень серьезно напуган»: в Госдуме сомневаются в эффективности тест-системы для определения коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»