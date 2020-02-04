Часть северо-запада Челябинска осталась без отопления

Часть северо-запада Челябинска осталась без горячей воды и отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на теплосетях произошла сегодня в микрорайоне Парковый. В результате от теплоснабжения и горячей воды отключили не только Парковый, но и несколько прилегающих улиц.

Устранить аварию коммунальщики обещают до полуночи.

Горожане сообщают, что накануне в другом районе северо-запада тоже весь день не было отопления и воды.

Челябинск, Павел Зварзин

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