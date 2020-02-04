В Челябинской области объявлена эпидемия гриппа

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как эпидемическая.

«Если на четвертой неделе превышение эпидпорога было отмечено на 4,5%, то за 5 неделю уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 24,5%,в том числе среди детей 7-14 лет – на 42%, взрослых – на 2%», – сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Более чем на 20% превышены эпидпороги в 22 муниципальных образованиях области, более чем в 2 раза – в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхеуральском районах.

С начала сезона выявлен 201 случай гриппа, положительных результатов на коронавирусную инфекцию не зафиксировано.

С 5 февраля на территории области вводятся ограничительные мероприятия. Главы администрации получат особые полномочия, каждая территория в зависимости от уровня заболеваемости на межведомственных городских оперативных штабах по гриппу решает вопрос о закрытии образовательных учреждений и ограничении культурно-массовых мероприятий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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