На карантин закрыли все школы Челябинска

Все школы Челябинска закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее решение приняла сегодня администрация города.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинской области объявлена эпидемия гриппа. Показатели заболеваемости среди детей 7 – 14 лет превышают эпидопорог на 42%.

В Челябинске с 5 февраля и до особого распоряжения учебный процесс в 1 -11 классах должны приостановить все общеобразовательные школы независимо от формы собственности. Одновременно закрываются все учреждения дополнительного образования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.02.20

«Путинская» Конституция сделает часть граждан людьми «второго сорта»: Александр Чухлебов о поправках в Основной закон страны. / «Необратимые последствия»: Россия подошла вплотную к «точке невозврата». / В Челябинской области объявлена эпидемия гриппа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»