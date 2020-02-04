Мэрию Челябинска намерены привлечь к ответу за неуместную щедрость

В отношении чиновников администрации Челябинска могут возбудить уголовное дело по факту оплаты работ над проектом, от реализации которого отказались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура направила в СКР материалы проверки по факту соблюдения законодательства при проектировании строительства пешеходной набережной на южном берегу реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина и организации Сквера искусств. В следственном комитете в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, благоустройство набережной и создание Сквера искусств были одним из проектов, реализовать который власти города и области намеревались в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Победителем конкурсных процедур оказалась компания «Проинжиниринг» из Казани, предложившая цены более чем вдвое меньшую против максимальной (начальной) цены – 9,2 миллиона рублей вместо 19 миллионов рублей.

И поначалу все было в порядке. Уже в апреле 2019 года проект был готов, и подрядчик получил за свою работу 6,4 миллиона рублей. Мэрия даже оплатила госэкспертизу документации. Но когда дошло до экспертизы сметной части проекта, начались сложности: Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение. Тогда-то в мэрии и рассказали об альтернативном проекте, переданном властям Челябинска безвозмездно. Правда, потратиться пришлось на проведение и его экспертизы, которая, кстати, прошла удачно. И в мэрии решили реализовать именно альтернативный проект, подаренный ООО «Уралдорпроект».

Но ведь деньги за невостребованный проект мэрия Челябинска все-таки заплатила. Хотя и подала иск в арбитражный суд Татарстана о расторжении контракта и взыскании штрафа в 184 тысячи рублей. Теперь следователям предстоит оценить столь торопливую щедрость челябинских чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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