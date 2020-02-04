«Пиррова победа» команды Текслера: в мятежной Розе не могут выбрать спикера

Несмотря на победу «Единой России» на довыборах депутатов в коркинском поселке, парламентарии не могут договориться о том, кто возглавит поселковый совет.

Как уже сообщал «Новый День», скандал в поселке Роза разгорелся вокруг вопроса объединения четырех муниципалитетов (поселков Роза, Первомайский, город Коркино и Коркинский район) в один. Инициатива объединения возникла у руководства Коркинского района.

В результате реформы должно было появиться единое образование с одной администрацией и единым представительным органом. Это бы упростило процесс управления территорией, что немаловажно, учитывая сложную ситуацию в районе.

8 августа прошлого года глава района Наталья Лощинина поделилась идеей объединения с тогда еще врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона идею поддержал, оговорив в качестве обязательного условия согласие жителей.

После этого районное руководство резво взялось продавливать инициативу на местах. Так, уже 15 августа в ее поддержку выступило собрание депутатов Коркинского района, назначив на 25 сентября публичные слушания по этому вопросу. 28 августа поддержало инициативу и собрание депутатов Коркинского городского поселения.

А вот с двумя поселками начались проблемы. В повестку заседания собрания депутатов Розинского городского поселения, намеченного на 27 августа, вопрос о поддержке инициативы даже не был включен. А 29 августа первомайские депутаты также не поддержали инициативу. Вместо назначения публичных слушаний парламентарии предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители собраний депутатов трех «обнуляемых» муниципалитетов, чтобы обсудить все возникающие при рассмотрении инициативы вопросы.

Подобная ситуация не устроила руководство района. Наталья Лощинина и ее подчиненные принялись крайне жестко «ломать» мятежных депутатов. В ход пошли, по словам непокорных парламентариев, даже угрозы.

Так или иначе, но собрание депутатов Первомайского городского поселения назначило в итоге дату проведения публичных слушаний. А вот парламентарии Розы пошли до конца: 14 октября собрание депутатов в полном составе сложило с себя полномочия, объяснив свой демарш продолжающимся давлением властей района и нежеланием идти у них на поводу.

В ситуацию пришлось вмешаться областным властям. 15 октября в поселок Роза для встречи с народными избранниками выехали вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и председатель регионального парламента Владимир Мякуш. После переговоров с представителями региональных властей большинство депутатов согласились отозвать заявления о сложении мандата. При этом вице-губернатору парламентарии пожаловались на то, что г-жа Лощинина и руководство района даже не удосужились разъяснить им суть грядущей реформы, просто поставив перед фактом.

Что пошло не так после встречи, сказать сложно. Однако в итоге 8 из 15 депутатов поселкового совета от полномочий все-таки отказались.

Пришлось назначать довыборы по 8 округам, которые прошли 26 января нынешнего года. Победу во всех округах одержали представители «Единой России», что ряд политологов поспешили назвать первой победой «политического» вице-губернатора Челябинской области Анатолия Векшина и всей команды главы региона Алексея Текслера. Однако победа может оказаться «пирровой».

Оказалось, что даже большинство «единороссов» в совете не разрешило продолжающийся политический кризис. Теперь парламентарии не могут определиться с постом спикера. Из 15 человек на него претендуют сразу четверо. По информации наблюдателей, это депутаты от «Единой России» Юлия Гартман и Наталья Казымова, а также «справедливороссы» Виктор Еловсков и Наталья Лаврова. И если Гартман, Еловскова и Лаврову можно отнести к команде главы района Натальи Лощининой, то Наталья Казымова – скорее, человек главы Розы Андрея Власова, который находится с Лощининой в серьезных контрах.

Ситуация накалилась настолько, что депутаты отказались выбирать спикера открытым голосованием. Между тем, тайное голосование позволяет парламентариям голосовать, следуя не столько решению регионального политсовета «Единой России», сколько соблюдая собственный интерес. А это не исключает дальнейшего углубления политического кризиса в поселке и продолжения противостояния местного парламента и районных властей. То есть полностью обнуляет преждевременно объявленную «победу» команды Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.02.20

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