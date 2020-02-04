В Челябинской области спрос на медицинские маски вырос в 15 раз

Южноуральцы сметает в аптеках медицинские маски.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, по сравнению с первой неделей января спрос на защитные маски вырос в 15 раз. Об этом заявил генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев.

На фоне эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ (в регионе выявлен уже 201 случай заболевания гриппом), а также информации о распространяющейся с территории Китая новой разновидности коронавируса защитные медицинские маски сегодня стали самым популярным товаром. «Ситуацию под контролем держит губернатор Челябинской области и сразу несколько ведомств. Цель – не допустить возникновения дефицита индивидуальных средств защиты и пресекать попытки завышения розничных цен аптечными сетями», – сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сегодня в стенах ведомства прошло совещание с представителями Росздравнадзора, Федеральной антимонопольной службы и аптечных сетей. «По итогам совещания было принято решение установить неснижаемый запас, необходимый для обеспечения населения масками, – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. – Этот вопрос берут под контроль минздрав и Роспотребнадзор, в ведении последнего – также еженедельный мониторинг розничных цен на маски в аптечных сетях. ФАС в целях соблюдения антимонопольного законодательства будет контролировать обоснованность цен».

Следует отметить, что о темпах роста спроса на медицинские маски в регионе остается только догадываться. Ведь информация, которой владеет Областной аптечный склад может оказаться неполной, так как розничные аптеки этой сети являются одними из самых дорогих в регионе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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