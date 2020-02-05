В Россию запретили ввоз насекомых из Китая

Введены временные ограничения на ввоз и транзит через территорию России клещей, нематод и живых насекомых из КНР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в целях защиты территории России от заноса вируса 2019-nCoV, в период с 31 января 2020 года до особого указания вводятся временные ограничения на ввоз и транзит через территорию страны клещей, нематод, живых насекомых для научно-исследовательских целей, коллекций и предметов коллекционирования по зоологии и ботанике из КНР.

Напомним, ранее, с 30 января, Россельхознадзором уже были введены временные ограничения на ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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