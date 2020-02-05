В Челябинске снова закрыт центральный ледовый городок

Власти вновь закрыли главный ледовый городок Челябинска из-за теплой температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный ледовый городок Челябинск, расположенный на площади Революции, закрыт с утра среды, 5 февраля.

По словам сотрудников пресс-службы мэрии, эта мера связана с резким потеплением: дневные температуры сегодня ожидаются на уровне +1, +2 градуса по Цельсию. Это делает опасным пребывание среди ледовых скульптур.

Напомним, ледовый городок уже закрывался в этом сезоне – с 17 по 21 января вход на территорию объекта был запрещен. Тогда пришлось даже демонтировать четырехметровую скульптуру Лебеди, не выдержавшую потепления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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