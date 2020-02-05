В Копейске директор магазина год покупала себе сыр со скидкой в 90%

В Челябинской области директора магазина подозревают в мошенничестве на 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратились представители одного из сетевых магазинов с заявлением о причиненном ущербе.

В ходе работы по заявлению полицейскими установлено, что в магазин ошибочно был прислан штрих-код на скидку при покупке одного из видов сыра, цена по которой оказалась в десять раз ниже действующей. В течение дня ошибка была исправлена, но 36-летняя директор магазина сохранила штрих-код и, воспользовавшись своим служебным положением, в течение года приобретала сыр по низкой цене, который в дальнейшем продавала знакомым. За год своими действиями женщина причинила ущерб торговому предприятию на сумму 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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