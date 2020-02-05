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Уральские металлурги направили на программу «Забота» более 407 миллионов рублей

ММК направил на реализацию программы «Забота» более 407 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», не один десяток лет благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК») реализует программы, направленные на повышение качества жизни людей старшего поколения.

Самая крупная из них – комплексная программа «Забота», включающая в себя несколько программ – «Старшее поколение», «Сохрани свое здоровье», «Активное долголетие», «Луч надежды».

«Заботой» охвачены около 30 тысяч человек – неработающие пенсионеры Магнитогорского металлургического комбината, инвалиды и малообеспеченные категории граждан, бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов.

Формы и методы поддержки пожилых людей включают в себя не только регулярную материальную помощь дополнительно к государственной пенсии. Неработающие пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями, малообеспеченные категории граждан получают бесплатные обеды в столовой «Ветеран». Только в 2019 году их получили 1220 участников благотворительных программ. Благодаря деятельности общественников организовано поздравление ветеранов-юбиляров с вручением подарков.

При фонде «Металлург» действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Они рассматривают заявления на оказание материальной помощи для приобретения медикаментов, проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов, установке кардиостимуляторов и др.

В 2019 году медицинской комиссией рассмотрено 111 заявлений, поступивших от пенсионеров, на проведение высокотехнологичных операций, дорогостоящих обследований и лечение, в том числе в зарубежных клиниках (Израиль, Германия). Выделена материальная помощь на сумму 14,4 млн рублей.

В рамках программы заявления направляются и в общественную комиссию. За отчетный период поступило 1448 заявлений, выделена материальная помощь в размере 14,8 млн рублей.

Фонд также оказывает социальную поддержку малообеспеченным трудящимся на дорогостоящее лечение. В 2019 году в фонд обратились 356 человек, выделено 3,8 млн рублей.

В вопросах оказания социальной и медицинской помощи фонд «Металлург» активно сотрудничает с АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

Действующий при фонде центр медико-социальной защиты осуществляет социальную и психологическую реабилитацию инвалидов, пенсионеров и других категорий граждан. Ежемесячно более 100 пенсионеров проходят в центре курс лечения.

Программой также предусмотрено лечение и отдых неработающих пенсионеров и инвалидов в курортных зонах – профилактории «Южный», санатории «Юбилейный», «Ассы», «Металлург» (Ессентуки), доме отдыха «Березки», санатории Ай-Петри (Крым). Пожилые люди также проходят курсы лечения в гериатрическом центре.

Важное место в комплексной благотворительной программе «Забота» занимает и проведение совместно с советами ветеранов ПАО «ММК» и других учреждений-благотворителей вечеров отдыха, мероприятий, посвященных различным праздникам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы), с вручением подарков. Пенсионеры, ограниченные в движении, получают подарки на дому.

Социальные программы фонда «Металлург» получили признание за пределами и Магнитогорска, и Челябинской области. Начиная с 2011-го года фонд ежегодно выигрывает различные гранты. К примеру, в 2016 году проект фонда «Счастливый возраст: долголетие, здоровье, молодость души» стал победителем Всероссийского конкурса среди некоммерческих организаций. Главную задачу проекта организаторы определили, как улучшение качества жизни пожилых людей. И с этой задачей справились. Участники проекта – бывшие работники организаций бюджетной сферы города – имели возможность бесплатно оздоровиться в санатории-профилактории «Южный». Проходили занятия по социально-психологическому, культурно-досуговому, оздоровительному, социально-правовому направлениям, обучению компьютерной грамотности. Для пожилых людей были организованы загородные экскурсии в лимонарий, горнолыжный центр «Абзаково», посещение драмтеатра имени Пушкина, театра оперы и балета, кинотеатра Jazz Cinema.

Реализован проект «Движение без боли!», ставший победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий министерства социальных отношений Челябинской области. Участниками программы стали 60 магнитогорских пенсионеров, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В течение шести месяцев на базе центра медико-социальной защиты фонда они прошли курс оздоровления, получили консультацию хирурга-ортопеда, навыки скандинавской ходьбы, посетили занятия по аквааэробике в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Магнитогорск».

В рамках программы «Народный университет здоровья третьего возраста» для пожилых людей были прочитаны лекции по профилактике заболеваний, ведению здорового образа жизни. Проведены праздничные концерты, организованные студентами-волонтерами кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, и приглашенными творческими коллективами.

Всего же на реализацию программы «Забота» в 2019 году направлено 407,1 млн руб (в 2018 – 346,6 млн руб.).

Челябинск, Виктор Елисеев

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