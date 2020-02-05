Общественники: энергетики продолжают отапливать улицу за счет южноуральцев

Гражданские активисты обратились к областным властям с просьбой принять меры по ремонту изоляции теплотрасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения обратились в государственную жилищную инспекцию и региональное министерство строительства и инфраструктуры с просьбой выявить собственников теплосетей, находящихся в ненадлежащем состоянии, и обязать их устранить нарушения. Общественникам поступило большое количество жалоб от жителей Челябинска и близлежащих поселков на перебои с подачей тепла. Люди также возмущены плохим содержанием теплосетей при том, что тарифы за отопление выросли.

В такой ситуации оказались десятки домов в региональном центре и близлежащих поселках. Жители массово сообщают о теплосетях, которые находятся в ненадлежащем состоянии. На трубах зачастую повреждена либо вовсе отсутствует теплоизоляция. Больше всего люди жалуются на то, что в ситуации, когда в домах холодно, они вынуждены платить больше, поскольку тарифы за отопление увеличились – в декабре и январе плата за отопление выросла на 25-50%.

Общественники провели мониторинг по обращениям граждан и выявили десятки участков с некачественной изоляцией теплосетей, поврежденной либо вовсе отсутствующей.

На улице Черкасской, 1А, несмотря на массовые жалобы людей, проблема с отсутствием изоляции на теплосетях не решается годами. Активисты провели замеры: несмотря на десятиградусный мороз, рядом с голыми трубами значение термометра резко выросло до +55 градусов.

«Эти теплосети отапливают только улицу, а жители расплачиваются за бездействие ответственных лиц холодом в квартирах и ростом коммунальных платежей. Ненадлежащее содержание сетей приводит к снижению энергоэффективности и, как следствие, к повышению тарифов. Это замкнутый круг, и задача собственников сетей – прервать его, обеспечив надлежащее состояние подведомственных им объектов. Это их прямая обязанность», – настаивают общественники.

Платят за воздух и жители дома по улице Каслинской, 52, где уже пять лет откладывается ремонт поврежденной теплоизоляции. На улице Дзержинского в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной дома регулярно страдают от прорывов теплосетей, и здесь также отсутствует утеплитель. Мерзнут жители домов на улицах Масленникова, Электросварочной, Комсомольском проспекте, 93А, и переулке Мамина, 6. По всем этим адресам активисты выявили участки воздушных тепловых сетей с отсутствием утеплителя и существенными повреждениями теплоизоляционного слоя.

Жители дома по улице Карпенко, 6А, уже привыкли жить в спартанских условиях: у них в очередной раз прорвало инженерные сети совсем недавно, в канун Нового года. Вместо праздника всем домом ликвидировали потоп и обогревались кто как мог. От коммунальных платежей людей в этой ситуации, естественно, никто не освободил.

Еще хуже обстоят дела за пределами Челябинска, в деревнях и поселках. В поселке Нагайбакский люди с иронией отмечают, что уже 20 лет в их домах нет отопления. По словам жителей, в холодных квартирах они живут с 2000 года, но все равно вынуждены платить по 6 тысяч рублей ежемесячно за голые трубы, которые греют улицу.

Чиновники, ответственные за коммунальную сферу, игнорируют массовые жалобы, что чревато большими проблемами, особенно в случае, если на Южный Урал резко придут холода. Эксперты напомнили муниципальным властям об их обязанностях осуществлять организацию тепло-, водоснабжения населения в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и призвали взять на контроль ситуацию с обеспечением теплом населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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