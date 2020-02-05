Челябинскую больницу возглавил известный нейрохирург

Челябинскую городскую больницу возглавил Дмитрий Ростовцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вчера, 4 февраля, руководителем МАУЗ ГКБ№ 6 назначен Дмитрий Ростовцев – один из ведущих врачей-нейрохирургов страны, врач высшей категории, доктор медицинских наук. Нового главного врача коллективу учреждения представила начальник управления здравоохранения администрации города Челябинска Наталья Горлова.

«Вся профессиональная деятельность Дмитрия Михайловича связана с совершенствованием компетенций и освоением новейших медицинских технологий. Основной вектор его работы в качестве руководителя ГКБ-6 – это, безусловно, развитие учреждения и внедрение прогрессивных подходов в оказании медицинской помощи», – прокомментировала назначение чиновница.

Дмитрий Ростовцев окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (сейчас ЮУГМУ) по специальности «лечебное дело» в 2002 году, проходил интернатуру в Челябинской областной клинической больнице. Имеет сертификаты врача-нейрохирурга, онколога и организатора здравоохранения.

С 2003 по 2005 год Дмитрий Ростовцев обучался в клинической ординатуре по специальности «нейрохирургия» в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. профессора А.Л. Поленова (Санкт-Петербург), затем стал старшим научным сотрудником отделения хирургии опухолей головного и спинного мозга и работал там до настоящего времени.

В этот же период вел активную практическую деятельность и работал врачом-нейрохирургом в ведущих учреждениях Санкт-Петербурга: Медицинском центре им. Алмазова, Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова, специализируясь на применении методики «гамма-нож», а также в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова на кафедре нейрохирургии, с которым продолжает сотрудничество и сегодня.

В 2008 году Дмитрий Михайлович защитил кандидатскую диссертацию, посвященную хирургическому лечению арахноидальных кист головного мозга детей, а в 2016 году – защитил докторскую диссертацию на тему «Злокачественные супратенториальные астроцитарные опухоли, организация медицинской помощи, новые технологии и результаты лечения».

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Дмитрий Ростовцев постоянно повышал квалификацию и проходил различные программы обучения, основное направление которых – хирургическое лечение опухолей головного и спинного мозга.

«Сегодня перед учреждением стоят масштабные задачи по совершенствованию работы больницы, а также созданию на базе ГКБ-6 нового многопрофильного центра, который отвечал бы всем современным требованиям как по уровню оснащенности, так и по объему и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что такие задачи выполнимы», – отметил новый руководитель МАУЗ ГКБ-6 Дмитрий Ростовцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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