В Челябинской области арестовали замначальника полиции района

Заместитель начальника отдела полиции одного из районов Челябинской области отправлен под домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для замначальника отдела полиции Верхнеуральского района Данияра Кудабаева.

Высокопоставленный полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мужчина пытался избавить от ответственности за пьяное вождение одного из руководителей местного учреждения ФСИН. Сотрудник полиции приказал наряду ДПС, задержавшему ФСИНовца, направить на медицинское освидетельствование другого человека, заведомо трезвого. При этом сам Кудабаев вины не признает.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, факт превышения полномочий выявили сотрудники оперативно-розыскной части управления собственной безопасности регионального полицейского главка. В настоящее время проводится проверка. На время проверки полицейский отстранен от несения службы, с дальнейшим увольнением из органов МВД. В отношении его руководителя по итогам проверки будут приняты меры дисциплинарного характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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