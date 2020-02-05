В Златоусте расстреляли снегоуборщик

В одном из муниципалитетов Южного Урала открыли огонь по снегоуборщику.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 3 февраля в после Строителей, расположенном на территории Златоуста.
Нападение произошло в момент, когда трактор-снегоуборщик расчищал дорогу. В это время подъехал легковой автомобиль, из которого послышались выстрелы. В полиции факт происшествия и обращения хозяев техники подтверждают.
По данным источника, техника получила повреждения. Водитель снегоуборщика не пострадал.
Интересно, что две недели назад мэр Златоуста Максим Пекарский раскритиковал работу по уборке снега в городе. Вслед за этим был уволен замруководителя бюджетного учреждения, непосредственно курировавший работы по содержанию дорог в муниципалитете, а также началась смена обеспечивающих это направление подрядных организаций. Ряд наблюдателей не исключает, что расстрел снегоуборочной техники и изменения в дорожной сфере могут быть связаны.
Челябинск, Виктор Елисеев
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