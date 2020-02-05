В МЧС обвинили руководителей южноуральской школ и больниц в ложных вызовах

В ГУ МЧС по Челябинской области повесили вину за некачественную работу противопожарной сигнализации на руководство образовательных и медицинских учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинскую область захлестнула волна ложных вызовов на пожары.

Так, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в 2019 году пожарные выезжали на ложную сработку сигнализации более 8 тысяч раз. При этом на 552 объекта наряды противопожарной службы успели съездить больше четырех раз. С начала 2020 года на пульты уже поступил 401 ложный вызов.

Среди лидеров по итогам 2019 года – Челябинск (2785 ложных вызовов), Магнитогорск (1440) и Миасс (536). Чаще всего пожарным пришлось навещать МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева» (Магнитогорск) – 58 выездов «впустую»; гостиница «Малахит» (Челябинск) – 51; ГБОУСПО «Ашинский индустриальный техникум» – 39.

При этом винят в ложных сработках в региональном ГУ МЧС, прежде всего, руководство учреждений. «Почему происходит ложная сработка? В большинстве случаев из-за пренебрежения и халатного отношения руководителей объектов к своим должностным обязанностям. Например, на объекте проводится ремонт, а сообщить об этом пожарным просто забывают или не хотят: при попадании пыли в извещатель происходит автоматическая сработка, сигнал о «возгорании» передается в подразделения МЧС, – рассказали в ведомстве. – С похолоданием стало больше выездов из-за курения в неположенных местах. Так, в городской больнице №1 Магнитогорска пациентки родильного отделения, заботясь о своем здоровье, стали чаще курить не на улице, а в помещениях! Добавляют беспокойства и школьники: кто-то просто курит в неположенных местах, отчего поступает вызов, кто-то начинает жать кнопки пожарной тревоги – скучно же».

Нередко вина за ложные сработки лежит на фирмах, пренебрегающих обслуживанием установленной ими сигнализации. Но и здесь в МЧС видят, среди прочего, отношение руководства учреждений. Ведь на сайте регионального управления ведомства размещается список компаний, признанных судом нарушающими лицензионные требования. А уж следует ли надеяться на благонадежность таких компаний – решают заказчики.

«Мы говорим о важнейших объектах: о школах, детских домах, больницах, интернатах, дошкольных образовательных учреждениях. Все они оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с устройствами, передающими сигнал без участия человека. И эти ложные тревоги повторяются из раза в раз! Поэтому такое пренебрежительное отношение руководства данных объектов к безопасности поражает, – возмущаются в ГУ МЧС по Челябинской области. – Приезд пожарных становится, по мнению некоторых руководителей, бесплатной и само собой разумеющейся услугой. Вот только на подобные инциденты подразделения выезжают по повышенному номеру сложности и этих вызовов тысячи. Тратятся огромные финансовые и материальные средства, одного топлива уходит столько, что впору за голову хвататься. А это все бюджетные деньги».

Позиция, мягко говоря, странная. Ведь не далее, как сегодня та же пресс-служба ГУ МЧС настоятельно указала в одном из пресс-релизов: «К вопросу о ложных вызовах хочется добавить следующее: если есть хоть малейшие признаки (задымление, запах гари и т.п.), указывающие на возгорание, вызов пожарной охраны обязателен». В чем же эти «малейшие признаки» так уж существенно отличаются от того же сигаретного дыма? Тем более, что статистика среди основных причин пожаров называет непотушенную сигарету. А оставить ее те же «курильщики-партизаны», спасаясь от руководства школы или больницы, могут очень даже легко.

И задача пожарных – не раз, а 40 раз проверить здание, переполненное беззащитными людьми, чтобы наверняка убедиться, что опасности нет. А убедившись – порадоваться, что вызов ложный. Ведь это значит, что не пострадали люди, не пострадало имущество. А бюджет – так он и на всевозможные конкурсы-смотры-состязания тратится. Но это МЧС не возмущает: наоборот, пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области регулярно и с удовольствием рассказывает об успехах на таких соревнованиях южноуральских пожарных.

Но почему-то в случае ложных вызовов чиновники сетуют на траты бюджета. Эдак в школах и вовсе перестанут обращаться за помощью пожарных. И появится у нас еще одна «бесплатная услуга», как произошло с медициной. Ведь, с одной стороны, минздрав упорно призывает не заниматься самолечением и чуть что обращаться к врачам. Только вот в реальности в поликлинику к врачу-специалисту сразу не попасть, а врачи-терапевты зачастую озабочены не тем, вылечили ли они пациента, а – не передержали ли они его на больничном.

Да и скорую еще дождаться нужно. Потому что со всеми оптимизациями и аутсорсингами (когда водитель за свой счет должен ремонтировать машину) оказалось, что и фельдшеров, и автомобилей стало настолько мало, что они сначала торопятся на ДТП и к молодым сердечникам, а уж потом – на температуру. Да еще и высказывают потом пациентам: сами не могли жаропонижающее принять?

А в минздраве сначала радуются сокращению очередей, а потом – хватаются за голову из-за падения зарплат медиков. Потому как зарплаты платят из средств ФОМСа, перечисляемых за каждого пациента. А пациенты просто уже забыли, что врачи существуют. Проще в интернете найти лекарство, в интернете его же и заказать. И не рисковать больше услышать, что можно было бюджетные деньги и поберечь. А потом чиновники от медицины – в случае смерти пациента – заявляют: за помощью не обращался, занимался самолечением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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