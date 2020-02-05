На Южном Урале чиновники решили сэкономить на иглах и тест-полосках для детей-диабетиков

В Челябинской области чиновники решили отказаться от закупки тест-полосок для детей-диабетиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в минздраве Челябинской области решили сэкономить на юных пациентах. Об этом рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ангелина Попцова.

«У моей дочери сахарный диабет. По закону ей обязаны бесплатно выдавать тест-полоски для глюкометра и иголки для шприц-ручек. За три с половиной месяца, которые прошли со дня постановки диагноза, нам не выдали ни одной иголки и ни одной полоски. У других родителей диабетиков, с которыми я разговаривала, та же история. Я решила разобраться, почему так происходит. Наш эндокринолог (замечательный врач, очень внимательный и терпеливый) объяснила, что иглы нужного размера и подходящие нам полоски минздрав Челябинской области просто не закупает», – рассказала челябинка.

Чтобы узнать, почему так происходит, был направлен депутатский запрос в областное министерство здравоохранения. Ответ женщину, мягко говоря, удивил.

«Я думала, они скажут, что денег нет, вы держитесь. Но нет. Ответ минздрава – просто апогей абсурда! И.О. министра здравоохранения А.В. Кузнецов ответил, что измерять уровень глюкозы в крови диабетики могут в поликлинике бесплатно! Что, каждые три часа ездить в поликлинику? И ночью тоже? Вы совсем не имеете понятия, что такое диабет? Может, нужны курсы повышения квалификации? Нам, например, врач рекомендует измерять сахар до физкультуры, в середине урока и после него. Каждый раз в поликлинику ездить?» – возмутилась челябинка.

Фото Ангелины Попцовой

Впрочем, эта конкретная история закончилась, кажется, благополучно: как только публикации появились в СМИ, женщине позвонили и пообещали выдать иголки для шприц-ручек. Изменят ли в региональном минздраве отношение ко всем детям-диабетикам или повезло только Ангелине Попцовой, неизвестно. Пока не понятно, выдадут ли иглы в следующий раз или Ангелине придется всякий раз выбивать с помощью СМИ положенное ребенку по закону. Кстати, вопрос с тест-полосками еще не решился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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