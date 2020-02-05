Экс-депутат, обвиняемый в развращении несовершеннолетних, просил выпустить его из-под стражи

Экс-депутат Чесменская района, обвиняемый в развращении несовершеннолетних, просил выпустить его из-под стражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, рассмотрена апелляционная жалоба адвоката, представляющего интересы Гургена Мурадян, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (Развратные действия в отношении двух или более лиц).

В 2017 году мужчина вступил в половую связь с двумя девочками. Обе пошли на это добровольно, но на момент сексуальных контактов им не исполнилось 16 лет.

23 января суд Чесменского районного суда Челябинской области принял решение заключить мужчину под стражу до 21 марта 2020 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил избрать в отношении его подзащитного меру пресечения не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест.

Однако сегодня Челябинский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.02.20

Новый вице-мэр Челябинска раскритиковал отношение коллег к городской среде. / «Чтоб неповадно было»: Путин поручил отбирать лицензии у аптек за завышение цен. / «Масса ошибок, нестыковки и необоснованное повышение штрафов»: от Мишустина потребовали провести аудит нового КоАП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»