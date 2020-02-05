На Южном Урале 4-летняя сирота выпала из окна многоэтажки

На Южном Урале 4-летняя сирота выпала из окна 10 этажа. Девочка погибла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня в 18:30 в Копейске.

Известно, что ребенок воспитывался в детдоме, а сегодня гостил у копейчанки, которая собиралась оформить опеку над малышкой. По словам женщины, она ненадолго вышла из дома, оставив ребенка одного, а когда вернулась, обнаружила дверь запертой изнутри.

Девочку нашли под окнами в домашней одежде.

Сейчас происшествии разбираются следователи.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 05.02.20

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