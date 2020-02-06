Лежачему челябинцу отказали в памперсах. Передумали за день до его смерти

В Челябинской области семья добилась получения памперсов для пожилого мужчины с БАС только после его смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья жителя Челябинска с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) полгода добивалась, чтобы мужчине выделили памперсы. Однако, на следующий день после решения проблемы мужчина умер.

Памперсы мужчине понадобились в октябре 2019 года, так как еще зимой горожанин перестал ходить (при БАС человек постепенно перестает двигаться). Решение о выделении памперсов принимает Бюро медико-социальной экспертизы (БМЭ) на основании документов, предоставленных медицинским учреждением. Но почему-то уролог не написал в заключении, что челябинец нуждается в памперсах, хотя невролог и хирург указали на их необходимость.

В итоге БМСЭ отказало в назначении специальных средств. «Когда комиссия МСЭ дала заключение, что подгузники пациенту не полагаются, мы помогли подготовить жалобу в прокуратуру и Росздравнадзор, – цитируют «Такие дела» генерального директора фонда «Живи сейчас» Наталью Луговую. – Но система оказалась слишком неповоротливой».

В итоге 4 февраля стало известно, что памперсы мужчине предоставят. Но утром 5 февраля он умер. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-секретарь фонда «Живи сейчас» Анна Овсянникова. «Спасибо, дорогое государство, можете оставить памперсы себе», – с горечью написала женщина.

Руководство фонда заявило, что в случае обращения семьи умершего в суд готово оказать ей всяческую поддержку, отметив, что это не единственный случай, когда больные БАС не получают адекватного медицинского сопровождения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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