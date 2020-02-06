Уральские металлурги установили новый рекорд поставок на внутренний рынок

Магнитогорский металлургический комбинат установил рекорд по отгрузке на внутренний рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2019 году поставки металлопроката ММК на внутренний рынок, включая страны СНГ, превысили 9,7 млн тонн – рекордный показатель за всю постсоветскую историю компании.

Предыдущий рекорд по отгрузке на внутренний рынок комбинат установил в 2014 году – 9,588 млн тонн.

В течение последних двадцати пяти лет ММК последовательно наращивает свое присутствие на российском рынке и рынках стран СНГ. Если в 1996-1999 годах на экспорт в страны дальнего зарубежья шло до двух третей от общего объема продаж, то уже в середине 2000-х доля внутреннего рынка (с СНГ) в отгрузке превысила половину. В 2010-х ориентация компании на внутренний рынок только укрепилась: так, в 2019 году на него пришлось 88,5% продаж, а экспорт составил лишь 11,5%.

ММК является ведущим поставщиком металлопродукции на внутренний рынок, что обусловлено как наличием у Магнитки широкого сортамента наиболее востребованных видов металлопроката, так и выгодным географическим положением вблизи крупнейших металлопотребляющих центров РФ и СНГ. В региональном разрезе самыми значимыми для комбината являются «домашние» российские регионы – близкорасположенные рынки, на которых компания имеет логистическое преимущество – Урал, Поволжье и Сибирь. На них в сумме приходится 64% процента продаж на внутреннем рынке. На страны СНГ приходится около 15% отгрузки.

Рекордные показатели 2019 года – закономерный результат реализации курса на импортозамещение и приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка, на который были ориентированы крупнейшие инвестиционные проекты ММК последних десятилетий. В их числе: создание современного сортопрокатного производства, строительство мощностей по производству проката с покрытием, возведение крупнейших производственных комплексов по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного оцинкованного листа для автомобилестроения. Сегодня ММК предлагает потребителям широкий сортамент высококачественного металлопроката с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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