российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2020, 09:55 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Уральские металлурги установили новый рекорд поставок на внутренний рынок

Магнитогорский металлургический комбинат установил рекорд по отгрузке на внутренний рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2019 году поставки металлопроката ММК на внутренний рынок, включая страны СНГ, превысили 9,7 млн тонн – рекордный показатель за всю постсоветскую историю компании.

Предыдущий рекорд по отгрузке на внутренний рынок комбинат установил в 2014 году – 9,588 млн тонн.

В течение последних двадцати пяти лет ММК последовательно наращивает свое присутствие на российском рынке и рынках стран СНГ. Если в 1996-1999 годах на экспорт в страны дальнего зарубежья шло до двух третей от общего объема продаж, то уже в середине 2000-х доля внутреннего рынка (с СНГ) в отгрузке превысила половину. В 2010-х ориентация компании на внутренний рынок только укрепилась: так, в 2019 году на него пришлось 88,5% продаж, а экспорт составил лишь 11,5%.

ММК является ведущим поставщиком металлопродукции на внутренний рынок, что обусловлено как наличием у Магнитки широкого сортамента наиболее востребованных видов металлопроката, так и выгодным географическим положением вблизи крупнейших металлопотребляющих центров РФ и СНГ. В региональном разрезе самыми значимыми для комбината являются «домашние» российские регионы – близкорасположенные рынки, на которых компания имеет логистическое преимущество – Урал, Поволжье и Сибирь. На них в сумме приходится 64% процента продаж на внутреннем рынке. На страны СНГ приходится около 15% отгрузки.

Рекордные показатели 2019 года – закономерный результат реализации курса на импортозамещение и приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка, на который были ориентированы крупнейшие инвестиционные проекты ММК последних десятилетий. В их числе: создание современного сортопрокатного производства, строительство мощностей по производству проката с покрытием, возведение крупнейших производственных комплексов по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного оцинкованного листа для автомобилестроения. Сегодня ММК предлагает потребителям широкий сортамент высококачественного металлопроката с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.20

Лежачему челябинцу отказали в памперсах. Передумали за день до его смерти. / Самые крутые слухи недели: сразу в дамки. / 6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,