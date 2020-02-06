В одной из школ Челябинска вспыхнул пожар

Возгорание электрооборудования в одной из школ Челябинска чуть не переросло в серьезный пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, тревожный звонок поступил сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи: в кухне образовательного учреждения, из подсобного помещения идет черный дым. К месту вызова были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

По прибытии обнаружено незначительное задымление на кухне. Дверь в подсобное помещение имела следы копоти. При вскрытии помещения обнаружены следы короткого замыкания электропровода на площади один погонный метр. Здесь же располагались электрощиты и холодильные камеры. Пожар не получил распространения из-за отсутствия притока воздуха: помещение достаточно мало по своим размерам, дверь в помещение была плотно закрыта.

В момент возникновения ЧП в здании школы находилось два сторожа, которые не пострадали. Один из них, увидев световую сработку датчиков на приборе приема сигнала, позвонил в пожарную охрану.

Причиной возгорания мог стать аварийный режима работы электрооборудования. Только по счастливому стечению обстоятельств короткое замыкание не переросло в полноценный пожар, отмечают в ведомстве.

По данному факту началась проверка. На месте работают сотрудники отделения дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Будет проверена работоспособность не только электрооборудования, но и системы пожарной автоматики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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