В Копейске сотрудница кредитного бюро увела у хозяев 300 тысяч рублей

Полиция Копейска расследует уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратились представители одной из финансовых организаций с заявлением о причиненном ущербе.

В ходе работы по обращению сотрудниками полиции установлено, что 27-летняя сотрудница кампании оформляла кредиты на южноуральцев, которые ранее обращались в организацию, и чьи документы сохранились в офисе. Таким образом копейчанка оформила 47 фиктивных договоров на 19 граждан. Оформив кредит, девушка присваивала денежные средства и тратила их на личные нужды. Таким образом, воспользовавшись своим служебным положением, менеджер присвоила более 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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