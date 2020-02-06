В Челябинске демонтируют фигуры в главном ледовом городке

Мэрия Челябинска решила демонтировать фигуры в ледовом городке на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ледяные фигуры главного ледового городка Челябинска не выдержали плюсовых температур и дождя. Власти приняли решение начать их демонтаж.

Напомним, с утра среды, 5 февраля, главный ледовый городок Челябинска, расположенный на площади Революции, был закрыт второй раз в нынешнем сезоне. Как отметили тогда в пресс-службе мэрии, эта мера связана с резким потеплением: дневные температуры сегодня ожидаются на уровне +1, +2 градуса по Цельсию. Это делает опасным пребывание среди ледовых скульптур.

Однако, если вчера еще теплилась надежда на то, что с наступлением минусовых температур городок можно будет открыть в прежнем виде, сегодня ситуация изменилась. В конструкциях ледяных фигур произошли начались необратимые изменения, и их решено демонтировать. На время демонтажа городок по-прежнему будет закрыт. На площади Революции сохранятся только ледяные горки, которые планируется периодически подливать.

Напомним, ледовый городок уже закрывался в этом сезоне – с 17 по 21 января вход на территорию объекта был запрещен. Тогда пришлось даже демонтировать четырехметровую скульптуру Лебеди, не выдержавшую потепления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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