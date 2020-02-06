Мэр Миасса отказался участвовать в акции за раздельный сбор мусора

Глава Миасса Григорий Тонких пошел против федеральной линии в сфере обращения с ТКО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Миасса Григорий Тонких отказался от участия в акции «Разделяйка» в поддержку раздельного сбора мусора, намеченной на 15 февраля. Об этом рассказала одна из инициаторов мероприятия Анна Сизова.

«На личном приеме я пригласила главу на акцию «Разделяйка» 15 февраля, – рассказала экоактивистка на своей странице в социальных сетях. – Мотивировав приглашение тем, что Григорий Тонких является руководителем города и администрации, первым лицом, на которого идет ориентир. И аргументировала важность мероприятия тем, что сейчас обостряется ситуация с вывозом мусора в целом по ряду причин, таких как повышение тарифа, отсутствия положительных изменений в части обустройства контейнерных площадок и вообще элементарного своевременного вывоза».

К тому же, по словам общественницы, власти в других городах с удовольствием поддерживают эту акцию. Например, в Южноуральске «Разделяйку» чествовали на церемонии награждения «Слава Южноуральска» в номинации «Общественная инициатива». «Таким образом, глава Южноуральска отметил и выделил, что система раздельного сбора отходов в настоящее время является здоровым и цивилизованным подходом к обращению с отходами. И именно в Южноуральске уже министерство экологии (и ЦКС) вводят пилотный проект по внедрению раздельного сбора отходов, потому что видят: административный ресурс и граждане готовы идти вместе к одной цели. А цель простая – жить качественно лучше», – рассказала мэру активистка.

Ответ градоначальника поразил общественницу. «Ответ Григория Михайловича: «Я на пиар-акции вашей личности приходить не буду. И это ваша «Разделяйка» – это партийный проект «Яблока?». Я, честно, чуть со стула не упала. Передо мной взрослый дядя, выбранный такими же взрослыми и важными дядями, и из всего сказанного мной выше сделал вот такое умозаключение, вслух», – недоумевает горожанка.

От себя добавим, что акция «Разделяйка» – известный внепартийный проект, уже не первый год проводимый в Челябинской области. В том числе и при поддержке общественной палаты региона. Однако, г-н Тонких, видимо, этого не знает. И исходя из того, что среди инициаторов оказалась Анна Сизова, недавно вошедшая в городской совет партии «Яблоко», отказывать в поддержке инициативы – по крайней мере, странно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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