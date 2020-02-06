В Челябинской области жителям, защищающим от сноса историческое здание, отключили тепло

Жителям исторического квартала в Челябинской области отрезали отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители улицы Генераторная, расположенной в Златоусте, обратились к общественникам с просьбой не допустить уничтожения культурного наследия Златоуста. Об этом представители общественной организации «Гражданский патруль» рассказали на своей странице в социальных сетях.

Уже четыре года горожане пытаются защитить свой дом от местной администрации, решившей снести дома, находящиеся в охранной зоне. «Мы хотим сохранить дом – крепкий, красивый, здесь жили наши предки, и тут все очень удобно, – рассказывает один из жителей. – В 2007 году всю улицу, и этот дом тоже, внесли в проект охранных зон города Златоуста. А это просто так не делается: значит, у этой улицы большая историческая ценность, ведь этот проект делали не случайные люди, а ученые Южно-Уральского университета, и утвердил его не кто-нибудь, а министр культуры Челябинской области».

Однако, в 2010 году дом признали аварийным. Причем есть заключения независимых экспертов, что дом на самом деле не аварийный. «Теперь жильцы в судебном порядке оспаривают решение о сносе и решение суда о том, что у них нужно насильно отобрать квартиру. «По всем законам этот дом сносить нельзя! Администрация прекрасно знает, что дом не в аварийном состоянии, не опасен, что собственник хочет и может за свой счет отремонтировать дом, и он станет снова служить людям», – уверяют жители. Но чиновники стоят на своей. А на днях дом и вовсе оставили без тепла: неизвестные отрезали здание от тепловых сетей.

«Согласно проекту охранных зон города Златоуста, утвержденному министром культуры Челябинской области в 2007 году, все двухэтажные каменно-деревянные дома на улице Генераторная подлежат охране. Я понимаю, что есть ветхие дома, которые действительно разваливаются, и их можно сносить, но здесь уничтожение уже идет, а ведь это охранный проект министерства культуры Челябинской области! Почему идет снос, кто разрешил?" – заявляют представители общественной организации.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой проверить законность признания дома №39 по улице Генераторной аварийным, а также провести прокурорскую проверку по факту отключения дома от подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в зимний период времени. «Даже если дом признан аварийным, отключать его от тепла, в то время как он еще официально не расселен, какие-то варварские методы. На улице, если администрация города не заметила, февраль, и нас очень интересует, кто будет отвечать за здоровье людей, которых оставили в промерзающем доме», – прокомментировали ситуацию гражданские активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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