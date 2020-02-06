На Южный Урал возвращается мороз

В Челябинскую область возвращается мороз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью столбики термометров могут опуститься до -27 градусов. Правда, так холодно будет только в низинах. На остальной территории ночью похолодает до -22, на крайнем юге – до -17.

Завтра днем будет гораздо теплее: не ниже -10, на юге – около 0.

Пойдет снег: осадки разной степени интенсивности прогнозируются до конца недели.

В субботу, 8 февраля, будет теплее, чем в пятницу. А в ночь на воскресенье опять похолодает: по области до -21, в низинах – до -26.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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