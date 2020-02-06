На Южном Урале сотрудник аэропорта бросил женщину с 12-летним сыном-инвалидом на руках

В аэропорту Магнитогорска женщина была вынуждена сама нести 12-летнего сына-инвалида на посадку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, после обращения жительницы Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов и воздушного законодательства в деятельности АО «Международный аэропорт Магнитогорск».

В декабре 2019 года мать 12-летнего ребенка-инвалида заблаговременно уведомила службу наземного обслуживания аэропорта Магнитогорск о специальных условиях перевозки и необходимости предоставления специальных средств для передвижения (в том числе кресла-коляски), а также услуги по обеспечению посадки на воздушное судно и высадки из него.

Старший агент службы наземного обслуживания встретил пассажиров у входа в аэровокзал, обеспечил прохождение регистрации и оформление багажа вне очереди. Однако, после этого не сопроводил женщину с ребенком до воздушного судна и не предоставил имеющееся в аэропорту специальное подъемное устройство – ступенькоход для посадки на борт. В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.

По данному факту в адрес генерального директора аэропорта внесено представление, которое рассмотрено с участием исполняющего обязанности Карталинского транспортного прокурора.

В результате с сотрудниками всех смен службы наземного обслуживания проведен разбор с дополнительным изучением технологии обслуживания пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, за допущенные нарушения 4 должностных лица аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении АО «Международный аэропорт Магнитогорск», старшего агента службы наземного обслуживания прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом). Материалы направлены для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.20

Денег и так «беспрецедентно много»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась увеличить финансирование системы здравоохранения. / На Южный Урал возвращается мороз. / В Челябинской области жителям, защищающим от сноса историческое здание, отключили тепло. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»