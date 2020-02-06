В Челябинской области экс-сотрудника Росреестра оштрафовали за помощь аферисту

В Челябинской области бывший сотрудник Росреестра заплатит 4 миллиона рублей за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал местного жителя виновным в получении взятки за незаконные действия.

В суде установлено, что мужчина за взятку в 100 тысяч помог мошеннику обмануть пятерых женщин, лишив их материнского капитала. Занимая должность заместителя начальника в Октябрьском отделе Росреестра, он в течение 2013 года снабжал афериста информацией об объектах недвижимости, передавал ему копии бланков строгой отчетности со штампами и гербовой печатью, а также проставлял подписи в договоры купли-продажи.

Чтобы придать фиктивным сделкам купли-продажи объектов недвижимости законный вид, сотрудник Росреестра фактически произвел фиктивную государственную регистрацию права на жилье и передал документы взяткодателю. Тот предоставлял поддельные документы в пенсионный фонд, получал средства материнского капитала. Однако, никакой недвижимости обладательницы маткапитала не получали.

«Факт преступной деятельности должностного лица был выявлен в ходе расследования уголовного дела в отношении взяткодателя по факту хищения денежных средств, полученных в ходе указанных сделок путем обмана обладательниц сертификатов на материнский капитал», – уточнили в надзорном ведомстве.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в 4 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.20

На Южном Урале сотрудник аэропорта бросил женщину с 12-летним сыном-инвалидом на руках. / Денег и так «беспрецедентно много»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась увеличить финансирование системы здравоохранения. / На Южный Урал возвращается мороз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»