УФАС требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников регионального правительства и мэрии Челябинска

Челябинское управление ФАС России требует возбудить уголовное дело по факту «мусорного» сговора в Челябинске. Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Как уже сообщал «Новый День», проблема с вывозом мусора обострилась в Челябинске после 11 сентября 2018 года, когда мэрия волевым решением полностью прекратила прием твердых коммунальных отходов на Челябинской городской свалке.

«Челябинское УФАС России установило, что правительством Челябинской области в ноябре 2018 года был принят Порядок, положения которого предусматривали возможность получения субсидии из бюджета Челябинской области исключительно ООО «Полигон ТБО», – рассказали в ведомстве. – При этом основания для предоставления ООО «Полигон ТБО» бюджетных средств отсутствовали.

Общая сумма полученных компанией субсидий составила свыше 32 млн рублей.

Администрацией Челябинска было принято распоряжение по закрытию городской свалки на следующий день после его публикации, что привело к прекращению услуг по вывозу ТКО, образованных от жилищного фонда.

В это же время администрация обеспечила возможность работы в Челябинске ООО «ЦКС» до утверждения ему в установленном порядке единого тарифа, то есть до начала его деятельности в качестве регоператора.

ООО «ЦКС» заключил договор с ООО «Полигон ТБО» на условиях безвозмездного оказания услуг, распространив его условия на период с 20 сентября 2018 года, т.е. за 2 месяца до принятия Порядка. При этом хозяйствующие субъекты, ранее привлеченные МУП «ГорЭкоЦентр» в качестве соисполнителей, а также ООО «ГорЭкоЦентр+» и его соисполнители не обладали информацией о порядке получения льготы на услуги полигона, условиях, периоде и порядке расчета массы ТКО, которая может быть размещена на полигоне.

Мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов города заключить без проведения торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов.

Кроме того, министерство и мэрия, обладая информацией о порядке и правовых основаниях определения стоимости услуг по вывозу отходов до начала деятельности регоператора в рамках договорных отношений с управляющими компаниями, указывали на необходимость руководствоваться ранее утвержденным Челябинской городской Думой тарифом, несмотря на изменение места размещения ТКО.

Соглашение, заключенное между правительством Челябинской области, администрацией города, министерством, МУП «ГорЭкоЦентр», ООО «Полигон ТБО», ООО «ЦКС», которое могло привести к ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках в сфере обращения с ТКО, в том числе к устранению с рынка оказания услуг по транспортированию ТКО отдельных хозяйствующих субъектов, признано нарушением пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции».

Антимонопольщики усмотрели в действиях чиновников не только сговор, но и превышение должностных полномочий, что подпадает под действие Уголовного кодекса РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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