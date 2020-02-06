Еще в трех территориях Челябинской области все школы закрыли на карантин

Еще в трех территориях Челябинской области закрыли на карантин все школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня и пока на неделю полностью остановлен учебный процесс в школах Копейска, Коркинского и Сосновского районов.

Напомним, в Челябинске все общеобразовательные учреждения ушли на карантин с 5 февраля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.02.20

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