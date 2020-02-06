На Южном Урале госпитализированы еще два китайца

В Челябинской области госпитализированы еще два китайца.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, граждане Китайской народной республики прибыли в село Злоказово Кусинского района 23 января. 4 февраля они обратились к врачу общей практики с жалобами на насморк у сына и редкий кашель у матери в утренние и вечерние часы. Температура тела у обоих была в пределах нормы (36,0), на приеме они были в масках, по их словам с инфекционными больными не контактировали. На приеме также присутствовали отец семьи и переводчик, прибывшие из КНР 12 января.

4 февраля двое заболевших были осмотрены врачом-инфекционистом, диагноз у мамы и ребенка «фарингит легкой степени».

«Но поскольку заболевшие являются гражданами КНР и в соответствии с приказом Минздрава Челябинской области №83 пациенты были направлены на госпитализацию в городскую больницу №2 Миасса, где им провели необходимые исследования (мазок из зева и носа, кровь и моча). В тот же день пробы были доставлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Златоусте. Анализы в работе», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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