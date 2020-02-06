В Челябинске вынесли приговор участнику банды «черных» риелторов

В Челябинской области вынесен приговор участнику организованной группы, похищавшей квартиры под видом риелторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал ранее судимого 51-летнего местного жителя виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере.

Челябинец входил в организованную преступную группу, занимавшуюся переоформлением права собственности на квартиры, принадлежащие горожанам и муниципалитету, а потом продавала их добросовестным приобретателям.

В 2015-2017 годах группировка завладела 8 квартирами. Еще 2 квартиры «черные» риелторы присвоить не смогли, так как получили отказ в государственной регистрации перехода права собственности. При этом 3 из 8 квартир являлись выморочным имуществом, то есть собственностью Челябинска. Ущерб муниципальной казне превысил 3,3 миллиона рублей.

Впоследствии 3 из присвоенных квартиры мошенники продали добросовестным приобретателям, похитив таким образом свыше 7 миллионов рублей.

Челябинец вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении организатора и других 7 участников группы выделено в отдельное производство, расследуется следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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