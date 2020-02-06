В Челябинске завезли несъедобные фрукты – покупателям предстоит самостоятельно разбираться с продавцом

В Челябинске завезли несъедобные апельсины: плоды заражены вредителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, в магазины одной из федеральных торговых сетей поступило 15 тонн апельсинов из Египта. Купившие их горожане пожаловались, что обнаружили в мякоти личинки насекомых.

Экспертиза подтвердила наличие в плодах нежизнеспособных личинок средиземноморской плодовой мухи.

Однако Россельхознадзор никаких мер по этому поводу предпринимать не планирует: закон не запрещает ввоз плодов, поврежденных средиземноморской плодовой мухой, на территории севернее границ Ростовской и Воронежской областей, пояснили в ведомстве. Поскольку вероятность акклиматизации насекомых в условиях холодной природно-климатической зоны Южного Урала низка, принято решение не изымать эту партию апельсинов из продажи.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве признают, что есть фрукты с личинками насекомых никто не будет. И предлагают покупателям возвращать их в магазин.

Челябинск, Павел Зварзин

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