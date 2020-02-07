Школы Златоуста ушли на карантин

Все школы Златоуста закрывают на карантин: учебный процесс будет приостановлен с 8 февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Златоуста, сроки карантина пока не определены, школы закрывают «до особого распоряжения». Учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий.

На сегодняшний день ограничительный режим ввведен в школах 14 муниципальных образований.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, благодаря принятым мерам темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников снизились.

Среди взрослых число заболевших выросло за неделю на 43%.

Златоуст, Ольга Арсентьева

Златоуст. Другие новости 06.02.20

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