УФАС проверит очередное повышение цен на проезд из Копейска в Челябинск

Челябинское УФАС России проводит проверку по заявлению на рост стоимости проезда по маршрутам №128 и №174.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в ведомство поступило заявление гражданина о повышении цен на маршрутах №128 и №174 с 40 до 45 рублей.

Обращение было перенаправлено из центрального аппарата ФАС России в начале января 2020 года.

Челябинское УФАС России установило, что перевозки в указанных маршрутных такси «Челябинск-Копейск» осуществляют ООО «Автолайн» и ООО «Мегаавто».

Сейчас в адрес хозяйствующих субъектов направлены запросы о предоставлении информации об экономических причинах увеличения цены проезда.

Кроме того, служба изучает ценовую политику иных компаний, также осуществляющих перевозки по направлению «Челябинск – Копейск»: ИП Осинский, ООО «Второй автобусный парк», ООО «Такси-сервис», ООО «Автолайн», ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие», ООО «Копейское маршрутное такси» и ООО «Челябинское такси».

Перевозчики должны представить в антимонопольный орган необходимые сведения до 18 февраля.

Впрочем, ранее Челябинское УФАС уже проводило проверку по факту повышения тарифа в маршрутном такси №218 «Сарокамышинск-Челябинск» с 30 до 35 рублей. При этом стоимость проезда в этом маршруте по территории Челябинска осталась прежней – 25 рублей за поездку. Антимонопольщики сочли столь избирательное (по сути, дискриминационное) повышение экономически обоснованным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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