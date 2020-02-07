В Челябинске зафиксирован новый вид мошенничества – берегите пломбы

В Челябинске зафиксирован новый способ мошенничества с приборами учета.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уралэнергосбыте, по квартирам в областном центре ходят молодые люди, представляются сотрудниками сбытовой организации (того же ООО «Уралэнергосбыт») и сообщают, что требуется установить «антимагнитную пломбу» на электросчетчик. Затем наклеивают красный стикер на корпус прибора учета и требуют за эту услугу 2 тысячи рублейт.

«Лжеспециалисты не предъявляют каких-либо удостоверений, не оформляют и не выдают документов, чеков или других свидетельств оплаты. «Уралэнергосбыт» сообщает потребителям, что подобное мошенничество не имеет никакого отношения к деятельности гарантирующего поставщика. А установка этикетки под видом «антимагнитной пломбы» за деньги – ничто иное, как обман», – заявляют в Уралэнергосбыте.

Кроме того, в одном из районов Челябинска мужчина и женщина под предлогом снятия показаний зашли в квартиру, сорвали пломбу и без согласия жильцов приступили к замене счетчика, сославшись на истечение срока межповерочного интервала.

Помимо новых способов, мошенники повсеместно применяют и уже апробированные. В почтовых ящиках в разных районах Челябинска и области то и дело оказываются уведомления о срочной замене счетчика. Мошенники ссылаются на нормы закона и грозят штрафами. За свои услуги эти компании берут от 2 тыс до 5 тыс рублей.

«Чаще всего такие предупреждения являются ложными, необходимости замены нет, приборы учета могут служить еще многие годы. «Уралэнергосбыт» призывает потребителей быть внимательными. Не доверять сомнительной информации. Допускать до индивидуальных приборов учета электрической энергии только специалистов сбытовой, сетевой или управляющей компаний.

Об истечении срока межповерочного интервала гарантирующий поставщик предупреждает своих клиентов заранее. За три месяца до срока выхода из межповерочного интервала в квитанции появится строка о необходимости проведения поверки счетчика. Если такого уведомления нет – спешить с заменой не стоит. Кроме того, вся информация о приборе учета и сроках его замены находится в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт». Вход в него доступен с сайта URALSBYT.RU. Если вы сомневаетесь – по всем вопросам можно проконсультироваться, обратившись на горячую линию 8-800-2222-500», – напоминают сбытовики.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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