ММК получил почти 600 млн рублей от внедрения рационализаторских предложений

Магнитогорский металлургический комбинат повышает эффективность рационализаторской деятельности.

На ММК разработана система подачи и внедрения предложений, доказавшая свою эффективность. Отмечается рост количества и качества подаваемых предложений, сокращается время на их внедрение.

В 2019 году в ПАО «ММК» на рассмотрение экспертных комиссий было подано 6207 идей (5792 в 2018 году), из которых к внедрению была направлено 4256 идей (годом ранее- 3872 идеи).

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в 2019 г. составил 585,4 млн руб, что на 29 % больше чем в 2018 году. Авторам рационализаторских предложений выплачено вознаграждение на общую сумму 22,2 млн рублей.

Помимо материального стимулирования, развитию творческого потенциала сотрудников, проявлению их инициативы, а также мотивации работников к улучшениям способствуют организуемые руководством ПАО «ММК» конкурсы, семинары, выставки и прочие мероприятия.

Так, ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением I, II и III места и материальным поощрением авторов.

Ежегодно проводятся конкурсы: «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 15 лучших рационализаторов, в возрасте до 30 лет включительно, и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» в категориях «Экономия МТР», «Охрана труда, промышленная безопасность и экология» и «Энергосбережение» с присуждением I, II и III места в каждой категории и определением лучшего рационализаторского предложения из всех рассмотренных. С 2019 года для этого конкурса введена новая категория – рацпредложения «Относящиеся к снижению расходных коэффициентов при производстве».

Для повышения эффективности рационализаторской и изобретательской деятельности в ПАО «ММК» проводится обучение по данному направлению. В апреле 2019 года на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» состоялось обучение по программе «Фабрика инноваций: от разовой идеи к инновационному потоку», а в декабре проведено обучение по программе: «Повышение эффективности рационализаторской деятельности через применение ТРИЗ-разработок [теория решения изобретательских задач] в инженерных и производственных областях»

Еще один традиционный и эффективный инструмент широкого привлечения работников к техническому творчеству – промо-акция «Свежая идея», приуроченная ко Дню рационализатора и изобретателя. Акция направлена на популяризацию технического творчества в целом и на продвижение специально разработанного мобильного приложения по сбору идей «Эволюция». Приложение, разработанное на платформах Android и iOS, позволяет подавать идеи в несколько простых шагов, как с помощью мобильного телефона, так и посредством персонального компьютера. При этом приложение дает автору возможность отслеживать продвижение идеи, например, узнать решение цеховой комиссии.

«Результаты разработанного и внедренного в ПАО «ММК» подхода к рационализаторской деятельности свидетельствуют о повышении показателей эффективности и наглядно демонстрируют верность стратегии на развитие технического творчества персонала», – заявляют в ММК.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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