Материалы по проекту «Безопасный город» на Южном Урале направили в полицию

Антимонопольщики нашли множество нарушений при реализации проекта «Безопасный город» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило, что ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112-Безопасный регион» создало преимущественные условия ПАО «Ростелеком» при проведении аукциона на аренду с правом последующего выкупа комплекса аппаратно-программных средств автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Так, компания заранее обладала информацией о предстоящей закупке, что подтверждается протоколом совещания по вопросу подготовки технического задания по обеспечению безопасности маршрутов передвижения при проведении в 2020 году в Челябинске мероприятий саммитов ШОС и БРИКС от 13 июля 2018 года, одним из участников которого являлось ПАО «Ростелеком».

Кроме того, предмет договора, сформулированный заказчиком как аренда, не отвечает содержанию договора, так как им предусмотрены обязательства по договору подряда (создание комплекса аппаратно-программных средств автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД, согласование проектных решений, включающее получение технических условий на использование или размещение опор, конструкций, оборудования, монтажные и пусконаладочные работы). При этом в собственности ПАО «Ростелеком» не было всего комплекса на дату заключения контракта для передачи в аренду заказчику.

Также установлено, что в документации об аукционе отсутствовал объем услуг связи, подлежащий оказанию исполнителем по контракту. Описание объекта закупки предусматривало условия, соответствующие комплексам ПАО «Ростелеком», так как первые комплексы были построены компанией именно в 2014 году.

Анализ документов об исполнении контракта позволил антимонопольному органу прийти к выводу, что комплекс, предусмотренный контрактом, в полном объеме и с необходимым пакетом документов был передан ПАО «Ростелеком» заказчику только в конце декабря 2018 года (при выкупе комплекса). Заказчиком неправомерно осуществлена оплата арендной платы за ноябрь и декабрь 2018 года на сумму 20,5 млн рублей.

Материалы дела переданы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных в нарушении антимонопольного законодательства лиц к административной ответственности, а также направлены в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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