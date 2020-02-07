В Миассе главбух с приятельницей «нагрели» школу на полмиллиона рублей

Полиция Миасса передала в суд уголовное дело сотрудниц школу, начислявших зарплату «мертвым душам».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделом полиции Миасса завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следователей, главный бухгалтер одного из образовательных учреждений города вместе с ведущим бухгалтером этого же заведения, используя служебное положение, совершили хищение более 430 тысяч рублей. Злоумышленницы, 1983 и 1984 годов рождения, начисляли заработную плату несуществующим работникам, присваивая затем себе эти деньги.

Задержанным избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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