Челябинская область оказалась в аутсайдерах по выставочной деятельности в учреждениях культуры

Челябинская область оказалась в аутсайдерах среди регионов Большого Урала по выставочной деятельности в учреждениях культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статистику активности музеев, опубликованную министерством культуры РФ проанализировал telegram-канал So investnik.

Оказалось, что за 4 года – с 2014 по 2018 – выставочную деятельность нарастили все регионы, но кто-то увеличил активность в 2 раза, а кто-то – всего на 12%. Причем столь скромны рост не объясняется изначально большим числом выставок.

Впереди все ожидаемо оказалась Свердловская область: регион увеличил число выставок на 70% – до 4,5 тысяч в год, то есть 14 выставок в среднем за рабочий музейный день.

На втором месте Башкирия – 6 – 7 открытий выставок ежедневно и более 2 тысяч 100 в год . Рост с 2014 года составил 22%.

Самой культурно-активной территорией в пересчете на душу населения стал ХМАО, где живет на миллион человек меньше, чем в идущем следом Пермском крае, а выставок стабильно больше.

Челябинская область по количеству выставок оказалась на 6 месте из 9, пропустив вперед Ямало-Ненецкому автономному округу, где живет всего полмиллиона человек, то естьпочти в 7 раз меньше, чем на Южном Урале.

С 2014 год количество выставок в Челябинской области выросло всего на 12% – с 1 тыс 100 до 1 тыс 233 в год. Это самый низкий показатель по всему Большому Уралу.

Идущие следом Курганская и Тюменская область, например, увеличили выставочную активность в 2 раза. И даже замыкающая список Оренбургская область опережает по этому показателю челябинцев – плюс 21%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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