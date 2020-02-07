Юную челябинку госпитализировали после поездки в Китай

В Челябинске направили в больницу ребенка, побывавшего в Китае.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поликлинику обратились родители девочки, которая почувствовала недомогание.
Когда челябинцы рассказали, что 1 февраля вернулись с ребенком из Китайской Народной республики, врач направил заболевшего в стационар. В пресс-службе мэрии Челябинска отметили, что это стандартная процедура, установленная Роспотребнадзором: все приехавшие из КНР и почувствовавшие недомогание в обязательном порядке направляются в больницу.
По данным медиков, на сегодня в Челябинской области 182 человека находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавируса. 23 из них госпитализированы. 69 человек, находящихся под наблюдением – граждане КНР.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.02.20
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