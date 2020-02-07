Юную челябинку госпитализировали после поездки в Китай

В Челябинске направили в больницу ребенка, побывавшего в Китае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поликлинику обратились родители девочки, которая почувствовала недомогание.

Когда челябинцы рассказали, что 1 февраля вернулись с ребенком из Китайской Народной республики, врач направил заболевшего в стационар. В пресс-службе мэрии Челябинска отметили, что это стандартная процедура, установленная Роспотребнадзором: все приехавшие из КНР и почувствовавшие недомогание в обязательном порядке направляются в больницу.

По данным медиков, на сегодня в Челябинской области 182 человека находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавируса. 23 из них госпитализированы. 69 человек, находящихся под наблюдением – граждане КНР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.02.20

Челябинская область оказалась в аутсайдерах по выставочной деятельности в учреждениях культуры. / В Миассе главбух с приятельницей «нагрели» школу на полмиллиона рублей. / В Челябинске зафиксирован новый вид мошенничества – берегите пломбы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»