Подростки представили свою версию появления уголовного дела о теракте в школе Снежинска

Один из подростков, подозреваемых в подготовке теракта, рассказал, почему силовики заинтересовалась им и его приятелем.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело было возбуждено по факту подготовки массового убийства в школе Снежинска.

По предварительной версии, двое учеников 9 класса готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки планировали обстреливать выбегающих из столовой школьников из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

При этом подростки особенно не скрывали своих намерений: одевались, подражая американским школьникам, устроившим «колумбайн», и охотно делились своими планами в социальных сетях. В конце концов, переписка попала в руки одной из учителей, и та сообщила в полицию.

Интересно, что одноклассники подростков рассказывали о пугавшей переписке школьников социальному педагогу, но та не придала этому значения. Позднее, уже после возбуждения уголовного дела уволились заместитель директора школы по воспитательной работе, а затем – и сама директор. Родители учащихся считают, что руководителя образовательного учреждения вынудили подать заявление об увольнении.

Между тем, сами подростки отрицают, что готовили реальный теракт. «Я просто с девчонкой поссорился и по шутке начал грозиться убить ее, – цитирует 74.ru одного из подозреваемых девятиклассников. – Она написала заявление, и у нас с другом провели обыск. Ничего не нашли, увидели футболку, как у школьного стрелка, и все. Потом СМИ эту историю придумали. А так, у нас даже мыслей не было такое сделать».

Расследование уголовного дела продолжается. Но это не мешает подозреваемым подросткам посещать школу. Это беспокоит родителей других учащихся. Тем более, что одноклассники молодых людей опубликовали в соцсетях фотографии, на которых те позируют с оружием и рассказывают, а также их сообщения, на которых они делятся планами всех убить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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