В Челябинске начали закрывать на карантин вузы

В ЧелГУ продлили каникулы из-за карантина по гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, с 10 по 16 февраля отменены все виды занятий для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

«Ограничения касаются всех факультетов, институтов и филиалов ЧелГУ в Миассе и Троицке, а также колледжа, чьи студенты-очники отправлены на карантин с 7 февраля», – рассказали в вузе.

Решение о приостановке занятий в вузах принято оперативным штабом в рамках комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области на 2020-2024 годы, уточнили в пресс-службе ЧелГУ. Напомним, в Челябинске уже закрыты все школы и учреждения дополнительного образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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