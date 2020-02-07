Южноуральцев предупредили о метелях и снегопадах в выходные

В Челябинской области в выходные продолжат господствовать снег и метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на юге региона ночью и утром 8 февраля ожидается сильный снегопад, метели и снежные заносы.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью в области температура воздуха будет -9, -14 градусов по Цельсию, при прояснении – до 22 градусов мороза, на крайнем юге – 3-8 градусов ниже нуля. Днем в субботу ожидается -3, -8 градусов, на крайнем севере до -18.

В воскресенье, 9 февраля, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью -16, -21, днем – 11-16 градусов ниже нуля. В ночь на понедельник похолодает до -20, -25 градусов Цельсия. Днем ожидается 9-14 градусов ниже нуля. Кроме того, в начале недели в регион вернется снегопад и продолжатся метели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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