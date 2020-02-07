19-летний челябинец изнасиловал таксистку, а потом катал ее по району

В Челябинске ночной пассажир изнасиловал таксистку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в ночь на 5 февраля.

19-летний житель Ленинского района Челябинска вызвал такси. За рулем машины оказалась 29-летняя женщина. Парень был пьян и сначала изнасиловал таксистку, а потом сам сел за руль и разъезжал по городу, угрозами удерживая женщину в салоне автомобиля. Накатавшись, челябинец бросил свою жертву и машину.

Молодого человека быстро задержали. Ему предъявили обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и угоне. Ленинский районный суд отправил молодчика в СИЗО на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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