В Челябинске общежитие переполошили госпитализацией студентки из Китая

В Челябинске из общежития крупнейшего вуза госпитализировали студенту из КНР.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит команды медиков в защитных костюмах переполошил обитателей общежития Южно-Уральского государственного университета.
Сегодня, 7 февраля, из здания госпитализировали студентку из Китая. Меры предосторожности, предпринятые врачами, серьезно напугали студентов, живущих в общежитии.
Впрочем, известно, что девушка в последнее время из России не выезжала. По предварительной информации, у нее выявлены синдромы ОРВИ.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.02.20
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