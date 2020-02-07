В Челябинске общежитие переполошили госпитализацией студентки из Китая

В Челябинске из общежития крупнейшего вуза госпитализировали студенту из КНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит команды медиков в защитных костюмах переполошил обитателей общежития Южно-Уральского государственного университета.

Сегодня, 7 февраля, из здания госпитализировали студентку из Китая. Меры предосторожности, предпринятые врачами, серьезно напугали студентов, живущих в общежитии.

Впрочем, известно, что девушка в последнее время из России не выезжала. По предварительной информации, у нее выявлены синдромы ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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