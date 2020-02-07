В Челябинской области организуют карантинный центр для прибывших из Китая

В Челябинской области организуют карантинный центр для приехавших из Китая. Главная цель – не допустить завоза коронавируса в региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центр развернули на базе областного социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста «Тополек» в Варненском районе. Там будут находиться все вернувшиеся из Китая – как граждане КНР, так и южноуральцы.

Направляться в «Тополек» будут только люди без признаков заболевания (больных сразу направляют в лечебные учреждения). За ними в течение 14 дней будут наблюдать врачи. Выходить за территорию центра будет запрещено – следить за этим призваны сотрудники МВД.

Если в течение двух недель признаки болезни не проявятся, пациент будет свободен.

Сейчас, по данным областного правительства, в центре находятся два гражданина Китая – пока у них нет ни малейших симптомов вирусной инфекции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.02.20

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