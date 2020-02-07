Ловушка для Текслера: южноуральский губернатор может поскользнуться на наследии своего предшественника

Срыв сроков ликвидации Челябинской городской свалки, стоивший, в числе прочего, кресла экс-губернатору Борису Дубровскому может существенно пошатнуть позиции и нового южноуральского губернатора Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4,5 млрд рублей, выделенных на рекультивацию, могут быть признаны нецелевыми расходами, так как подрядчик – ФГУП «РосРАО» существенно изменил проектную документацию после того, как получил положительное заключение госэкспертизы.

«Скандальный документ, спешно выданный челябинским Росприроднадзором в августе, подвергся критике независимых экологов чуть ли не со всех уголков страны.

И компания «РосРАО» была вынуждена внести в проект более 30 страниц замечаний, чтобы избежать грубых несоответствий требованиям природоохранного законодательства, – пишет telegram-канал «Незыгарь». – Эти коррективы заняли три месяца, и когда в ноябре Главгосэкспертиза наконец-то выдала заключение на проектную документацию, она представляла собой совершенно другой комплект документов, нежели одобренный Росприроднадзором.

По закону, «РосРАО» обязано cнова провести общественные слушания и пройти экологическую экспертизу, иначе рекультивация главной свалки Челябинска будет нелегитимной, а финансирование – нецелевым.

Однако исполнители с маниакальным упорством форсируют работы (зачем? ведь саммитов ШОС и БРИКС город уже лишился), невзирая на зреющий скандал.

Вероятно, исполнителей подхлестывает желание поскорей получить доступ к гигантским средствам на рекультивацию, смета которой за последние два года выросла в 3-4 раза (со 100 млн рублей за 1 га ликвидируемой свалки до 260-450 млн рублей).

Удорожанию способствовало привлечение к работам красноярской группы «Техполимер», на чьи изоляционные материалы «РосРАО» намерено потратить 30% от бюджета общим объемом 4,5 млрд рублей».

Кстати, до Челябинска «Техполимер» отметился в рекультивации ряда полигонов Подмосковья (в том числе знаменитых «Кучино» и «Ядрово») и там к компании было много вопросов.

Челябинские власти при Текслере не только не приблизились к решению экологических проблем, но и, похоже, проваливают это направление, добавляет telegram-канал «Котел #6»:

«В 2019 году в Челябинске режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий, когда дым от предприятий и пожаров в Коркинском разрезе образует густой смог, сопровождающийся превышением ПДК по целому ряду элементов) продолжался 181 день. В январе 2020 уже объявлялись и НМУ, и режим «черного неба», когда жители стараются вообще не выходить на улицу и не открывать окна, а рискнувшие подышать страдают от тошноты, покраснения глаз и прочих симптомов отравления.

Для решения этих проблем необходимо наладить работу с тяжелыми промышленными предприятиями области, заставить их хотя бы периодически снижать интенсивность работы и выбросов (в том числе ночных, когда не так видно), больше вкладывать в экологию и природоохранные работы. Хотя бы создать рабочую систему экомониторинга».

Вместе с тем, отмечают наблюдатели, «подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые и до того планировались здесь в урезанном до формальной встречи виде, а в связи с мировыми и внутреннеполитическими событиями грозит отмениться полностью, приобрела анекдотический характер. По всему городу вдоль шоссе, дорог больших улиц бюджетники сплошной стеной устанавливают «шумозащитные» экраны. То ли чтобы защитить горожан от шумных гостей, то ли чтобы те не видели, в каких домах и условиях живут люди».

Тут телеграмеры, конечно, несколько перегибают: шумозащитные устанавливают не по всему городу, а лишь на некоторых участках. Впрочем, за них легко можно принять бесконечные заборы, скрывающие пустыри, недострои и прочие непристойности, избавиться от которых до саммитов – первые мероприятия пройдут уже в мае – точно не удастся.

И отвечать за эти «красоты» тоже придется губернатору.

Челябинск, Светлана Намская

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