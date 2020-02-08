Южноуральский министр ушел в федеральное правительство

Москва забрала в правительство министра Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров России.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», – говорится в документе.

45-летний Александр Козлов окончил Южно-Уральский госуниверситет и Академию труда и социальных отношений. Карьеру чиновника начал в 1997 году в мэрии Челябинска. С 2002 года – в правительстве региона. Министром был назначен в 2014 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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